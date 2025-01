Dependentes químicos de Mianmar lutam contra seus vícios na 'Casa do Amor'

Mais de cem homens com a cabeça raspada deixam um hotel em Yangon pela manhã para um dia de levantamento de peso, dança, caratê e orações budistas: é a reabilitação de drogas no estilo birmanês.

O grupo começa o dia correndo em uma área verde sob o olhar atento de supervisores com bastões de madeira.

É um dia comum no "Metta Saneain" - a "Casa do Amor" em birmanês - um centro de reabilitação para acabar com a dependência de drogas.