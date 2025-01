Corpo é encontrado na Escócia perto de onde duas irmãs húngaras desapareceram

As duas mulheres, que viviam no Reino Unido há uma década e fazem parte de um grupo de irmãs trigêmeas, de 32 anos, foram vistas pela última vez no dia 7 de janeiro, por volta das 2h00, segundo imagens de câmeras de segurança da cidade, enquanto caminhavam pelas margens do rio Dee em Aberdeen, nordeste da Escócia.