Cinco momentos-chave da Venezuela de Maduro

O chavista Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), no entanto, neutralizou o Parlamento com uma onda de sentenças que anularam cada uma de suas decisões.

Uma Assembleia Constituinte com poder absoluto - composta exclusivamente por representantes do chavismo - foi eleita em 30 de julho e assumiu as atribuições do Parlamento. Maduro afirmou que isso impôs a "paz".