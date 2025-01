Chegam ao Brasil as caixas-pretas do avião da Embraer que caiu no Cazaquistão

Azerbaijan Airlines indicou que a aeronave transportava 62 passageiros e cinco tripulantes. Kamilla Jumayeva / AFP

A Força Aérea Brasileira (FAB) confirmou nesta quinta-feira (2) a chegada ao Brasil das caixas-pretas contendo as gravações da cabine do avião que caiu no Cazaquistão na última semana. O material será submetido a análise por técnicos da corporação, segundo o g1.

A aeronave, modelo Embraer 190 fabricado pela empresa brasileira, partiu de Baku, no Azerbaijão, em 25 de dezembro e caiu durante uma tentativa de pouso em Aktau, no Cazaquistão. O avião da Azerbaijan Airlines tinha como destino final a cidade de Grozny, na Rússia, capital da Chechênia.

A aeronave transportava 62 passageiros e cinco membros da tripulação. No acidente, 38 pessoas perderam a vida e outras 29 ficaram feridas.

As caixas-pretas serão analisadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão brasileiro reconhecido como referência internacional em investigações de acidentes aeronáuticos.

De acordo com a FAB, investigadores provenientes de Cazaquistão, Azerbaijão e Rússia viajarão ao Brasil para acompanhar de perto os trabalhos. Eles participarão de todo o processo de extração dos dados das caixas-pretas. Os dados obtidos serão entregues à Autoridade de Investigação de Acidentes Aeronáuticos do Cazaquistão, agência encarregada pela condução das análises e da investigação do acidente.

Putin pede desculpas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, admitiu no sábado (28) que o sistema antiaéreo do país estava ativo na quarta-feira (25) e pediu desculpas a Ilham Aliyev, presidente do Azerbaijão, pelo "incidente trágico" no espaço aéreo russo, segundo o Kremlin. O comunicado emitido pelo Kremlin disse que "(Putin) expressou suas condolências profundas e sinceras às famílias das vítimas e desejou uma rápida recuperação aos feridos".