Caixa preta de avião que caiu na Coreia do Sul em dezembro não registrou minutos finais

As caixas pretas do Boeing 737-800 operado pela Jeju Air, que caiu na cidade sul-coreana de Muan no fim de dezembro, pararam de ser gravadas cerca de 4 minutos antes do acidente, disse o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul neste sábado. O fato deve complicar as investigações sobre a causa do desastre que matou 179 pessoas.