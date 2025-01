Após atraso, cessar-fogo entre Israel e Hamas entra em vigor neste domingo

Palestinos comemoram início da trégua. OMAR AL-QATTAA / AFP

Depois de um atraso de quase três horas, o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas entrou em vigor às 11h15min do horário local (6h15min em Brasília) deste domingo (19). Os nomes de três reféns foram divulgados pelo grupo terrorista (confira a lista abaixo).

Segundo o g1, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, divulgou um comunicado, antes do horário previsto para o início da trégua, afirmando que o acordo não entraria em vigor até que a lista dos primeiros reféns que seriam libertados fosse divulgada. Em seguida, o grupo terrorista informou que não enviou os nomes por "razões técnicas".

A previsão era de que o cessar-fogo entrasse em vigor às 8h30min pelo horário local (3h30min em Brasília). Durante o atraso, as Forças de Defesa de Israel bombardearam algumas regiões de Gaza.

Os nomes só foram divulgados duas horas depois. Confira:

Romi Gonen, 24 anos: sequestrada em uma emboscada enquanto tentava deixar o festival Supernova

sequestrada em uma emboscada enquanto tentava deixar o festival Supernova Emily Damari, 28 anos: a jovem tem nacionalidade britânica-israelense e foi sequestrada no Kibutz Kfar Aza, no sul de Israel

a jovem tem nacionalidade britânica-israelense e foi sequestrada no Kibutz Kfar Aza, no sul de Israel Doron Steinbrecher, 31 anos: enfermeira veterinária que também morava em Kfar Aza e foi rendida dentro do próprio apartamento

As famílias foram comunicadas e, segundo o governo de Israel, o resgate das vítimas acontecerá às 16h, pelo horário local (11h, em Brasília). A previsão é de que outros quatro reféns sejam libertados nos próximos dias.

O acordo

A execução do plano, negociado para acontecer em três etapas, ocorre 470 dias após o ataque do grupo terrorista, que resultou na captura de cerca de 200 reféns e em uma guerra com reflexos em toda a região. Após o gabinete de segurança israelense aprovar os termos do acordo, o texto foi ratificado pelo Gabinete de Governo, composto por todos os ministros da gestão do premier Benjamin Netanyahu.

O acordo começa, justamente, com a liberação de reféns — estima-se que cem pessoas sigam sob cárcere dos terroristas. Trinta e três israelenses devem ser entregues. A prioridade é a soltura de mulheres, crianças, idosos e feridos. Entre os reféns, estariam cinco soldados. Segundo a rede britânica BBC, três pessoas seriam soltas imediatamente, com a liberação das demais acontecendo gradualmente ao longo dos 42 dias — seis semanas — da primeira etapa do cessar-fogo.

Israel acredita que a maioria dos reféns está viva. No entanto, o país não recebeu confirmação oficial do Hamas. Os corpos de cativos mortos também devem ser devolvidos. Em troca, as forças israelenses pretendem liberar 95 prisioneiros palestinos, sendo 25 homens e 70 mulheres. Na lista, divulgada pelo Ministério da Justiça de Israel, está a parlamentar palestina Khalida Jarrar, 62 anos.

Além da liberação de reféns e prisioneiros, a primeira fase do acordo de cessar-fogo também prevê a retirada de tropas israelenses do território palestino. Isso deve permitir que a população da Faixa de Gaza volte para o norte da região, após a migração forçada para o sul com a eclosão do conflito, bem como o ingresso de ajuda humanitária.