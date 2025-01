Xi que promoverá a 'paz mundial' em sua mensagem de Ano Novo a Putin

"Não importa como a situação internacional mude, a China permanecerá firme no aprofundamento das reformas (...) e na promoção da paz e do desenvolvimento mundiais", disse Xi, citado pela televisão estatal CCTV.

"Diante das mudanças rápidas não vistas em um século e da situação internacional turbulenta, a China e a Rússia avançaram consistentemente de mãos dadas no caminho certo do não alinhamento, do não confronto e do não ataque de terceiros", disse Xi para Putin, de acordo com a CCTV.