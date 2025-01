Presidente da China admite desafios na economia e chama de 'inevitável' reunificação com Taiwan

O presidente da China, Xi Jinping, reconheceu nesta terça-feira, 31, os "desafios" no horizonte da segunda maior economia do planeta, mas expressou otimismo de que eles podem ser superados com a ajuda de políticas proativas e a contínua promoção de reformas estruturais. "A operação econômica atual enfrenta algumas situações novas, desafios de incerteza no ambiente externo e pressão da transformação de antigos motores de crescimento em novos, mas tudo isso pode ser superado com muito trabalho", afirmou, em discurso televisionado para marcar o Ano Novo.