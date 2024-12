O homem foi capturado pela polícia da cidade de Altoona, no Estado da Pensilvânia, depois que foi encontrada com ele uma arma com características semelhantes às da arma usada para matar a tiros Brian Thompson em uma rua de Nova York. Além disso, segundo o jornal The New York Times, Mangione carregava consigo um manifesto por escrito criticando as seguradoras de saúde, disseram as autoridades.