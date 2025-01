Governo da Colômbia exclui líder do Clã do Golfo das negociações de paz

O governo colombiano reverteu a decisão inicial de incluir o atual líder do Clã do Golfo, Jobanis de Jesús Ávila, como negociador de paz, anunciou nesta terça-feira (31) o coordenador da sua delegação.

O presidente Gustavo Petro assinou, na sexta-feira, uma resolução para "excluir como representantes" do grupo nas negociações de paz Ávila, conhecido pelo pseudônimo "Chiquito Malo", junto com outros dois líderes, segundo um documento divulgado pela imprensa local cuja autenticidade foi confirmada por Álvaro Jiménez, delegado do governo para as discussões, em entrevista à Rádio Caracol nesta terça-feira.