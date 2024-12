Correção: Avião da Embraer com 67 pessoas a bordo cai no Cazaquistão

Na matéria enviada anteriormente, Cazaquistão estava grafado de forma incorreta. Segue a matéria corrigida.

Um avião comercial da Azerbaijan Airlines com 67 pessoas a bordo, sendo 62 passageiros (confira lista abaixo) e cinco tripulantes, caiu na manhã desta quarta-feira, 25, na cidade de Aktau, no Cazaquistão. Até a publicação desta matéria, tinham sido contabilizados 42 mortos e 25 sobreviventes, dos quais 22 já foram hospitalizados, informou o Ministério de Situações de Emergência do Cazaquistão. O Ministério da Saúde, por sua vez, afirma que há 28 sobreviventes.

Mais de 50 socorristas atuaram na local no acidente para a extinção do fogo e atendimento aos sobreviventes. O número de pessoas a bordo foi confirmado pela companhia aérea através de um comunicado publicado no Instagram. Entre eles haviam 37 cidadãos do Azerbaijão, seis do Cazaquistão, três do Quirguistão e 16 russos, segundo informações do Ministério dos Transportes do Cazaquistão.

A Azerbaijan Airlines afirma que "não havia crianças entre os passageiros". O comunicado da companhia diz ainda que os "sobreviventes estão recebendo assistência médica inicial" e que "contatos estão sendo estabelecidos com as autoridades cazaques", além do "suporte operacional necessário pelas agências de resgate de emergência do Cazaquistão (que estão) no local.

O Embraer 190, de matrícula J2-8243, fabricado no Brasil, saiu de Baku, capital do Azerbaijão, com destino à cidade de Grósnia, na Rússia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o avião fazendo voltas no ar com o trem de pouso aberto enquanto perde altitude. A aeronave colide com o solo de barriga e em seguida vê-se uma explosão.

Em um primeiro comunicado, também publicado no Instagram, a Azerbaijan Airlines afirma que a aeronave "fez um pouso de emergência a aproximadamente 3 km da cidade de Aktau".

O modelo Embraer 190 tem capacidade para carregar de 96 a 114 pessoas, entre passageiros e tripulantes.

Lista de passageiros do voo AZAL J2-8243 Baku-Grósnia:

- Agayev Ramin

- Ahmadov Rashad

- Alimirzayeva Khadija

- Alimirzoev Ali

- Aliyev Zamin Idris

- Angbazova Maleyka

- Arsbayeva Ceyran

- Arsbayeva Madina

- Rinat Asanov

- Atsayeva Zaira

- Babayev Anar

- Bayramova Leila

- Bayramzade Ayhan

- Jamila Bislieva

- Devrishov Samir

- Devrishov Tofik

- Erlan Junushaliyev

- Ediev Uvais

- Eganov Mohammadali

- Evstigneeva Kristin

- Filiev Ramadã

- Gadyrov Heydar

- Gistarov Ibrahim

- Gistarov Rashid

- Mominat Gogamova

- Gurbakhov Hamzat

- Iandarov Arbi

- Ibrahimov Ramin

- Narmina Igidova

- Ismailov Ismail

- Ismayilov Habib

- Jafarov Togrul

- Jalilov Nizami

- Arif Jarayev

- Jarayev Hajibrahim

- Carayev Mahir

- Ceerov Khizri

- Ceerova Salihat

- Jumagulov Bauyrcan

- Jutayeva Salima

- Khalayeva Hafiset

- Kostiyev Ibrahimkhan

- Galina Maksudova

- Mamedov Zaur

- Mehdiyev Yadigar

- Mustafayev Faig

- Leila Omarova

- Osmonov Tilek

- Papakhov Mahammad

- Rakhimov Subkhonkul

- Sadigov Goshgar

- Saidullayev Zinatul

- Shabanova Vafa

- Shaimardanova Gauk

- Siracov Nurullah

- Siracova Muslimat

- Tulesshinov Sandibek

- Tutunchiyev Mahmud

- Ubaev Arbi

- Yeznayeva Rana

- Jamalullail Medin

- Jumaqat Eldar