Ciclones cresceram em intensidade na última década, mas não em número

Desde 1980, foram observados uma média anual de 47 ciclones tropicais (chamados furacões nas costas da América e do Caribe e tufões no Sudeste Asiático), segundo esta base de dados de agências reconhecidas pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e coordenadas pela observatório americano NOAA.

A frequência anual não varia muito, mas a intensidade das tempestades observadas aumenta: se a velocidade máxima média do vento entre 1981 e 2010 era de 182 km/h, na última década subiu para 192 km/h, um aumento de 5%.

Nas três primeiras décadas do período analisado, apenas um em cada dez ciclones atingiu ventos superiores a 250 km/h, o que corresponde à categoria mais elevada da escala Saffir-Simpson. Na última década, a proporção subiu para 1,4 em cada 10, um aumento de quase 50%.

Estes dados apoiam as previsões do grupo de especialistas climáticos da ONU, que alertou para um aumento de ciclones mais violentos como consequência do aquecimento global.