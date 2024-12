CEO de gigante da área da saúde é assassinado a tiros em Nova York

Segundo o jornal The New York Times, Brian Thompson, de 50 anos, foi baleado no peito pouco antes das 7h locais (9h de Brasília) perto de um hotel no distrito de Midtown, em Manhattan, local confirmado pela polícia da cidade.

As imediações do hotel foram fechadas pela polícia de Nova York (NYPD).

Segundo o New York Times e a emissora CNBC, que citam fontes anônimas, Thompson pode ter sido alvo de um ataque planejado, perpetrado com uma arma com silenciador. O suspeito fugiu de bicicleta, de acordo com as informações.