Cartazes de "procurado" com foco em executivos de empresas de saúde se espalham por NY

Os cartazes vistos na parte baixa de Manhattan esta semana mostravam os nomes e rostos de executivos de Wall Street e do setor de saúde. Os sinais encorajavam a violência contra eles. "Os CEOs do setor de saúde não deveriam se sentir seguros", diziam os cartazes. Um deles exibia Brian Thompson, o chefe da UnitedHealthcare que foi morto, com um X vermelho no rosto.