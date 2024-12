A Forbes estimou o patrimônio de Andic em US$ 4,5 bilhões.

Isak Andic , 71 anos, fundador da rede espanhola de vestuário Mango , um dos maiores grupos de moda da Europa com quase 2,8 mil lojas, morreu neste sábado (14) em um acidente, anunciou a empresa.

"Com profundo pesar, lamentamos anunciar a morte inesperada de Isak Andic, nosso presidente não executivo e fundador da Mango, em um acidente neste sábado", afirmou o CEO da empresa, Toni Ruiz, em um comunicado.

"Isak tem sido um exemplo para todos nós. Dedicou sua vida ao projeto da Mango, deixando uma marca indelével graças à sua visão estratégica, à sua liderança inspiradora e a seu compromisso inabalável com os valores que ele próprio implantou em nossa empresa", acrescentou o comunicado.

A empresa não deu detalhes do acidente, mas segundo a imprensa, ele caiu na montanha enquanto caminhava com familiares perto de Barcelona. O empresário teria escorregado e caído mais de cem metros de um penhasco nas cavernas de Montserrat .

A Mango foi fundada em 1984, quando Andic, de origem turca, abriu a primeira loja no Paseo de Gracia, famosa rua comercial de Barcelona, com a ajuda do irmão mais velho, Nahman.