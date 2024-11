Os países em desenvolvimento expressaram, neste domingo (24), sua decepção e tacharam de "insulto" o acordo alcançado na COP29, em Baku, que estabelece que os países ricos aportem US$ 300 bilhões (R$ 1,7 trilhão) ao ano para as nações em desenvolvimento enfrentarem as mudanças climáticas, uma cifra que estas consideraram insuficiente.