Com gastronomia farta, cultura rica e paisagens de tirar o fôlego, o Rio Grande do Sul encanta com a sua diversidade de lugares para conhecer. Regiões como Vale do Sinos, Encosta da Serra e Rota Romântica são opções com grandes atrativos para visitantes e também para a população local — saindo de Porto Alegre, por exemplo, é possível curtir um bate e volta com tranquilidade e uma programação completa.