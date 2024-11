Está no ar mais um episódio da nossa série, ao lado do Bola nas Costas e dos nossos parceiros Keep Cooler e Soprano. A sexta edição do Comida de Estádio foi diretamente do Estádio Francisco Novelletto, o Passo d’Areia, para acompanhar a semifinal da Copa da Federação Gaúcha de Futebol entre São José e Gaúcho de Passo Fundo. O Zeca saiu classificado para a final da competição e, no domingo do dia 24, sagrou-se campeão da copinha.