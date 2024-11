Explosão suicida deixa pelo menos 24 mortos no Paquistão e outros 50 feridos

Ao menos 24 pessoas morreram em um atentado suicida em uma estação de trem no sudoeste do Paquistão, neste sábado, 9). Mais de cem passageiros aguardavam o trem em Quetta, capital da província do Baluchistão, quando o ataque aconteceu. Segundo o governo, havia cerca de uma dúzia de soldados e civis entre os mortos - incluindo seis funcionários da estação ferroviária. Outras 50 pessoas ficaram feridas , algumas em estado de saúde crítico, o que pode aumentar o total de mortes.