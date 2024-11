A pior enchente da Espanha neste século já deixou mais de 200 vítimas e dezenas de desaparecidos desde a noite de terça-feira (29). O fenômeno atingiu as localidades próximas à Valência, no leste do país. A fisioterapeuta Helen Lidiane Schimidt, 37 anos, natural de São Pedro do Sul, viu a água subir e descer da janela do próprio apartamento, em La Torre.