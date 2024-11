As chances de a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vencer as eleições presidenciais na próxima terça-feira cresceram em casas de apostas neste fim de semana, após um respeitado instituto de pesquisa mostrar a democrata à frente do rival republicano, o ex-presidente Donald Trump, em Iowa. Em 2020, Trump derrotou o presidente Joe Biden no Estado com um vantagem de oito pontos porcentuais.