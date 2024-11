Segurança dos EUA

Apresentador da Fox News é indicado por Donald Trump para secretário de Defesa

Novo integrante da equipe de governo do presidente eleito, Pete Hegseth, é veterano das guerras do Iraque e Afeganistão, onde atuou como capitão de infantaria na Guarda Nacional do Exército

