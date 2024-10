Nem o republicano Donald Trump nem a democrata Kamala Harris, candidatos nas eleições norte-americanas, têm incentivos para atacar o problema fiscal dos Estados Unidos, que se agravou com a pandemia. A avaliação foi feita nesta segunda-feira, 14, pelo professor da Universidade de Chicago e ex-economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Raghuram Rajan, que participou do Macro Vision 2024, evento do Itaú BBA, em São Paulo.