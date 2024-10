Decolou nesta segunda-feira, 7, de Beirute, o segundo voo de repatriação de brasileiros que estão no Líbano. De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), a aeronave KC-30 partiu da capital libanesa às 12h30 (no horário de Brasília) e deverá pousar na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos (SP), às 7h30 de terça-feira, 8, após uma parada técnica em Lisboa.