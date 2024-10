O indiano Mukesh Ambani, que comanda o Reliance Industries, conglomerado empresarial que tem atuação nos ramos de energia e comunicação, viu sua fortuna passar de US$ 122,1 bilhões em junho deste ano para os atuais US$ 108 bilhões. Apesar de ter perdido US$ 14 bilhões em um intervalo de cerca de 100 dias, ele continua sendo a pessoa mais rica da Ásia, segundo dados do ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes.