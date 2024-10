Política externa

Putin enaltece "nova ordem global" em discurso de encerramento da cúpula do Brics

Reunião do bloco aconteceu na Rússia e contou com a presença de 36 países. Em sua fala, Kremlin também elogiou evento e o caracterizou como o maior já realizado no país

24/10/2024 - 11h07min Atualizada em 24/10/2024 - 11h28min