Moradores sem energia e serviço de celular, isolados por estradas destruídas, formaram fila nesta segunda, 30, na Carolina do Norte para receber água fresca e ter uma oportunidade de avisar suas famílias que estavam vivos. O Estado foi o mais atingido dos seis no caminho do furacão Helene no sudeste dos EUA. Ontem, o número de mortos subiu para 121.