O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ordenou que o governo brasileiro promova voo de repatriação de brasileiros que se encontram no Líbano, informou, na noite desta segunda-feira, 30, o Ministério das Relações Exteriores. A decisão ocorre depois que as tensões entre Israel e o Hezbollah se intensificaram nas últimas semanas, com bombardeios diários sendo registrados no Líbano. A data deverá ser anunciada nos próximos dias.