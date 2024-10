O primeiro-ministro Shigeru Ishiba dissolveu a câmara baixa do parlamento do Japão nesta quarta-feira (9) com o intuito de marcar uma eleição antecipada em 27 de outubro. Ishiba assumiu o cargo na semana passada, quando Fumio Kishida renunciou, após três anos liderando o Partido Liberal Democrata em meio a escândalos de corrupção.