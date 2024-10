O Exército de Israel intensificou os bombardeios no Líbano neste sábado, 5. Os ataques atingem o sul de Beirute com pelo menos doze ataques aéreos. Os ataques têm como alvo combatentes do Hezbollah, concentrado no sul do país e do Hamas, mas atingiram também um campo de refugiados palestinos no norte do Líbano.