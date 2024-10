Em Lima

Ex-presidente peruano pega 20 anos de prisão por corrupção no caso Odebrecht

Segundo a sentença, Alejandro Toledo aceitou subornos em troca de licitações para construir dois trechos da rodovia Interoceânica Sul, que liga a costa do Pacífico do Peru à do Atlântico no Brasil

21/10/2024 - 21h20min Atualizada em 22/10/2024 - 07h28min