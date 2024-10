O furacão Milton se fortaleceu rapidamente no Golfo do México nesta segunda-feira, 7, e se tornou um evento climático de categoria 5 à medida que se movimenta em direção à Flórida, nos EUA, ameaçando trazer uma perigosa tempestade na Baía de Tampa e ampliando as ordens de evacuação. O nível é superior ao do Helene, que foi um furacão de categoria 4 e inundou o mesmo trecho da costa há menos de duas semanas.