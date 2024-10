EUA analisam atacar instalações de petróleo do Irã; preço do barril sobe

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta quinta-feira, 3, que está analisando com Israel possíveis ataques contra refinarias petrolíferas iranianas em retaliação aos ataques com mísseis de terça-feira. "Sim, estamos discutindo. Acho que isso seria um pouco, de qualquer forma...", disse, sem completar o raciocínio. O mercado reagiu com nervosismo e os preços do barril subiram mais de 4%. O Brent chegou a US$ 77 o barril pela primeira vez em um mês.