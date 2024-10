Caças americanos atacaram nesta sexta-feira, 4, 15 posições da milícia Houthi no Iêmen. O objetivo, segundo o Pentágono, é reduzir a capacidade de fogo do grupo, apadrinhado do Irã, que vem disparando drones e mísseis contra Israel. No mesmo dia, o presidente dos EUA, Joe Biden, pediu que as instalações de petróleo do Irã não sejam bombardeadas.