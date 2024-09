Caracas

Venezuela notifica Brasil para deixar custódia da embaixada da Argentina

País assumiu a proteção do local após a expulsão dos embaixadores argentinos do país. Opositores denunciaram um cerco à embaixada por homens armados e encapuzados do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin)

07/09/2024 - 13h10min Atualizada em 07/09/2024 - 20h33min