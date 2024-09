Caracas

Oposição denuncia cerco e corte de energia na embaixada da Argentina na Venezuela

Sede diplomática está sob custódia do Brasil desde que o país rompeu relações com a Argentina. No local estão refugiados seis colaboradores da líder opositora María Corina Machado

07/09/2024 - 11h05min Atualizada em 07/09/2024 - 12h19min