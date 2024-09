A ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, emitiu um alerta dizendo que a Moldávia pode ser o próximo alvo da Rússia depois da Ucrânia. Em comunicado, a ministra disse que o país recebeu mais refugiados ucranianos per capita do que qualquer outra nação e que o presidente russo, Vladimir Putin, "também quer mergulhar o país no caos".