O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a condenar os ataques de Israel ao grupo terrorista Hezbollah, no Líbano, e classificou os conflitos na Faixa de Gaza como "chacina". Na avaliação do chefe do Executivo brasileiro, a guerra é a "prova da insanidade do ser humano". Lula voltou a defender que quer que o país seja uma "zona de paz".