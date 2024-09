Conflito no Oriente Médio

Israel faz incursões por terra no Líbano para possível invasão ao país

Autoridades militares afirmam que querem garantir o retorno dos moradores do norte de Israel, expulsos desde o início do conflito na região. Eles seguem atacando alvos do Hezbollah e de outros grupos apoiados pelo Irã

30/09/2024 - 11h10min Atualizada em 30/09/2024 - 12h03min