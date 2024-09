O Partido da Liberdade, de extrema direita, venceu as eleições parlamentares na Áustria no domingo (29), com 29,2% dos votos, segundo resultados preliminares. O conservador Partido Popular Austríaco, do chanceler Karl Nehammer, ficou em segundo lugar, com 26,5%, e o Partido Social-Democrata, de centro-esquerda, terminou em terceiro, com 21%.