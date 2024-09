Patagônia argentina Notícia

Avalanche em Bariloche deixa turista morto, um ferido e outro desaparecido

Acidente aconteceu no Cerro López, uma das principais atrações do destino turístico, deixou como vítima uma turista irlandesa. As buscas seguem nesta quinta-feira

05/09/2024 - 13h34min Atualizada em 05/09/2024 - 13h36min