Relação estremecida Notícia

Em nova indireta a Lula, Maduro diz que ninguém se intrometeu no Brasil nas eleições de 2022

Presidente venezuelano falou sobre o resultado do pleito presidencial em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ratificou a vitória do petista, mesmo após a contestação de Jair Bolsonaro, e não houve interferência internacional. Em julho, chavista sugeriu chá de camomila para quem estava preocupado com a votação

29/08/2024 - 07h23min Atualizada em 29/08/2024 - 07h58min