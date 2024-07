Pleito Notícia

"Quem se assustou que tome um chá de camomila", diz Maduro após Lula manifestar preocupação com fala

Presidente brasileiro disse que ficou "assustado" com a declaração do venezuelano, que disse que haveria "banho de sangue" caso a oposição vencesse as eleições no domingo

23/07/2024 - 18h40min Atualizada em 24/07/2024 - 07h29min