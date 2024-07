Premier da França diz que vai renunciar após boca de urna projetar derrota nas eleições

A coalizão de esquerda Nova Frente Popular saiu vitoriosa no segundo turno das eleições legislativas deste domingo (7), segundo as pesquisas boca de urna. Diante das projeções, o primeiro-ministro, Gabriel Attal, aliado de Emmanuel Macron, anunciou que apresentará sua renúncia ao presidente na segunda-feira. Ele destacou, no entanto, que continuará no cargo "enquanto o dever assim exigir", especialmente porque nenhum bloco político conseguiu a maioria absoluta. Em nota, o Eliseu afirma que Macron vai esperar para tomar decisões sobre o novo governo e garante que a "escolha soberana do povo francês será respeitada".