Um homem identificado pelo governo francês como "militante de movimentos de ultraesquerda" foi preso no domingo (28) em instalações da rede ferroviária no sul da França. Ele é suspeito de estar por trás da sabotagem das linhas de trem ocorrida na sexta-feira (26), poucas horas antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.