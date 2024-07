Transtornos Notícia

Ataques de vândalos afetam trens de alta velocidade na França no dia da abertura das Olimpíadas de Paris

Principais alvos foram as estações das linhas que conectam a capital do país a cidades como Lille, no norte, Bordeaux, no oeste, e Estrasburgo, no leste. Trens que conectam Paris com países vizinhos também foram afetados

26/07/2024 - 06h44min Atualizada em 26/07/2024 - 08h27min