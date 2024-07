O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, será o próximo primeiro-ministro do Reino Unido, com ampla maioria do parlamento britânico, indica pesquisa de boca de urna do instituto Ipsos e divulgada em conjunto pelas emissoras BBC, Sky e ITV. Se confirmado, o resultado retira o atual premier, Rishi Sunak, do cargo e encerra um período de 14 anos de governo do Partido Conservador.