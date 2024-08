Tensão no Oriente Médio Notícia

Benjamin Netanyahu diz que Israel "cobrará alto preço" se for atacado

Pronunciamento foi feito nesta quarta-feira, após morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh. País não assumiu autoria do atentado, mas líder do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu vingança

31/07/2024 - 16h39min Atualizada em 31/07/2024 - 16h40min