Após eleições, Macron decide manter primeiro-ministro no cargo até que esquerda e centro entrem em acordo

Gabriel Attal havia dito no domingo que deixaria o cargo em função do grupo do atual presidente ter sido derrotado para a união dos partidos do campo da esquerda. A extrema direita ficou em terceiro

08/07/2024 - 07h50min Atualizada em 08/07/2024 - 08h20min