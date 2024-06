Um drone aéreo provavelmente lançado pelos rebeldes houthis do Iêmen atingiu e danificou um navio no Mar Vermelho neste domingo, 23, disseram autoridades do Reino Unido. O ataque ocorre no momento em que os EUA enviam o USS Dwight D. Eisenhower de volta para casa, após uma atividade de oito meses que o levou a liderar a resposta norte-americana aos ataques houthis.